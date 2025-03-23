الليلة: أمطار ضعيفة متوقعة بهذه الجهات

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار ضعيفة ثم تشمل لاحقا ومحليا الشمال الغربي والوسط.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي بالجنوب قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محليةتساهم في إنخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية المناطق، أنا البحر متموج بالشمال وشديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 14 و 18 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و26 درجة بالجنوب وتصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب.

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