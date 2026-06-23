الليلة: أمطار غزيرة متوقعة بالشمال والوسط والجنوب الغربي

يتميز طقس الليلة، بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بقية هذا اليوم وبداية الليل بالشمال والوسط والجنوب الغربي ثم طقس صاف الى قليل السحب على كامل البلاد.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات،أما البحر قليل الاضطراب.

تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 29 و 33 درجة ببقية الجهات.

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