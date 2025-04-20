الليلة: أمطار غزيرة متوقعة بالمناطق الغربية

يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وتكون الرياح حسب ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية.

ويكون البحر شديد الإضطراب بخليج قابس ومتموجا إلى مضطرب ببقية السواحل. وتتراوح الحرارة ليلا عامة بين 15 و 20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 26 درجة بأقصى الجنوب.