الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية نسبيا

يتواصل طقس بقية اليوم وأثناء الليل أحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال ومحليا بالوسط والجنوب وتكون مؤقتا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد كما تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، أما البحر متموج فشديد الاضطراب بمنطقة سرات.

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 13 و 17 درجة وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية.

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