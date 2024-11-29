الليلة: أمطار متفرقة بالشمال

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متوسطة خاصة بمناطق أقصى الشمال وشمال ولاية نابل وسحب قليلة إلى عابرة بالوسط والجنوب.

تكون الرياح من القطاع الغربي بالشمال و الوسط و من القطاع الجنوبي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة و قوية نسبيا فقوية بالشمال و قرب السواحل، أما البحر هائج بالشمال و قليل الاضطراب فمضطرب ثمّ شديد الاضطراب ببقية السواحل .

تتراوح الحرارة ليلا بين 12و 16 درجة بالمناطق الساحلية و بين 08 و 12درجة داخل البلاد و تكون في حدود 06درجات بالمرتفعات الغربية.

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