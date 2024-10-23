الليلة: أمطار متفرقة بالشمال والوسط وضباب آخر الليل

يتميز طقس الليلة، بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع بعض الامطار المتفرقة ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا إلى قوية بالسواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بمنطقتي الشابة وخليج قابس وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل .

تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 19 و 23 درجة و تكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;ضباب;طقس