الليلة: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية

اخر تحديث : 09/01/2026
أمطار في الليل

من المنتظر أن نشهد الليلة، سحبا تدريجيا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون محليا رعدية وسحبا عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.
تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجات ببقية الجهات.


