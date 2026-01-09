الليلة: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية

من المنتظر أن نشهد الليلة، سحبا تدريجيا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون محليا رعدية وسحبا عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية إلى قوية جدا قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد، أما البحر هائج إلى شديد الهيجان بالشمال وشديد الإضطراب فمحليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 08 درجات بالمناطق الغربية وبين 09 و 13 درجات ببقية الجهات.

