الليلة: أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط

اقرأ المزيد ...

أمطار متوقعة بالمناطق الغربية للشمال والوسط يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية لل ...

الليلة: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه الجهات سيشهد طقس الليلة، بعض التغييرات بالمناطق الغربية للشمال والوسط حيث من المتوقع نزول أمطار ...

إمكانية هطول أمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر يكون الطقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب الجهات، مع وجود سحب أحيانا كثيفة ومؤقتا رعدية بعد ا ...

الليلة: أمطار متفرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة يكون طقس الليلة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالشمال و الوسط مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية ...