الليلة: أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط

يتميز طقس الليلة، بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل ثم سحب عابرة بأغلب المناطق.
تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب بخليج تونس و قليل الاضطراب يصبح مضطرب ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة ليلا بين 16 و 20 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 21 و 24 ببقية الجهات.
أمطار;المناطق الغربية;طس
