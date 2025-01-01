الليلة: أمطار متفرقة بالوسط ومحليا بالشمال والجنوب

تتسم حالة الطقس، ليل الأربعاء، بظهور سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالوسط ومحليا بالشمال والجنوب وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة أثناء الليل بجهات الساحل والوطن القبلي والقيروان، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل و بالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.

ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب فمضطرب بالشمال.

وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 8 و 13 درجة و تكون في حدود 6 درجات بالمرتفعات الغربية.

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