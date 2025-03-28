الليلة: أمطار متفرقة مع تساقط البرد بأماكن محدودة

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالشمال و الوسط مع أمطار متفرقة وتكون محليا رعدية مع تساقط البرد بأماكن محدودة وسحب عابرة بالجنوب.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 07 و 11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و 17 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :أمطار;برد;طقس