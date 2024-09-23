الليلة: أمطار متفرقة مع ضباب بهذه المناطق

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالشمال و الوسط ومحليا الجنوب مع بعض الأمطار المتفرقة وتكون أحيانا رعدية ثم ظهور ضباب محلي آخر الليل بالمناطق الساحلية و بالمنخفضات و بالحهات التي شهدت نزول كميات هامة من الأمطار.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر متموج بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و 22 درجة بالشمال و الوسط و بين 22 و 27 درجة بالجنوب.

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