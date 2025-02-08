الليلة: أمطار متفرقة والحرارة أدناها 3 درجات

يكون طقس الليلة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات مع ظهور ضباب محلي آخر الليل.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية ومضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 03 و 07 درجات بالمناطق الغربية وبين 08 و 12 درجة ببقية الجهات.

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