الليلة: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية

يكون البحر، مساء الاثنين، شديد الإضطراب فتدريجيا متموجا بالسواحل الشرقية ومضطربا بالسواحل الشمالية، وفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

ويتميز الطقس بسحب محليا كثيفة بالجنوب الغربي ثم سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد خلال الليل. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وتتجاوز سرعتها مؤقتا 60 كلم في الساعة في شكل هبات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وتتراوح الحرارة ليلا بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط ووتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة بالجنوب.

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