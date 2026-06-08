الليلة: خلايا رعدية بالمناطق الغربية مع أمطار محدودة

يتميز طقس الليلة، بخلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة آخر النهار وبداية الليل ثم طقس عامة قليل السحب.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر قليل الاضطراب.

تتروح الحرارة ليلا بين 21 و 25 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق.

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