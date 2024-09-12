الليلة: خلايا رعدية ممطرة

يتواصل الليلة، ظهور خلايا رعدية محلية ممطرة بالوسط الشرقي ثم تتكاثف السحب تدريجيا أثناء الليل بالمناطق الساحلية الشمالية وتكون مؤقتا رعدية و مصحوبة بأمطار .

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية وبخليج الحمامات ومعتدلة ببقية الجهات، أما البحر هائج الى مضطرب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة ليلا بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وفي تكون في حدود 18درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 29 درجة بالجنوب.

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