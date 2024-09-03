الليلة: سحب رعدية ممطرة مع تساقط البرد بهذه الولايات

يتواصل بقية اليوم الثلاثاء، إلى بداية الليل ظهور السحب الرعدية الممطرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بولايات الكاف و القصرين و سليانة و سيدي بوزيد ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للوسط وتكون أقل فاعلية.

تكون الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط و من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى لتتجاوز 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالمرتفعات الغربية و بين 28 و 32 درجة ببقية المناطق.

كلمات البحث :البرد;سحب رعدية;ولايات