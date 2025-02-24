الليلة: ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية

يكون الوضع الجوي آخر هذه الليلة وصباح يوم غد الثلاثاء 25 فيفري 2025، ملائما لظهور ضباب محلي بالشمال والمناطق الشرقية وينتظر ان يكون كثيفا خاصة قرب السواحل وبالمنخفضات مما يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الافقية الى مادون 800 مترا، وفق نشرة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي.

ومن المنتظر ان يتقشع الضباث تدريجيا بداية من الساعة التاسعة من صباح غد، الثلاثاء.

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