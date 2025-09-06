الليلة: معهد الرصد الجوي يتوقع نزول أمطار بعدة مناطق

يتواصل نشاط الخلايا الرعدية ليل السبت بالوسط الغربي ومحليا بمرتفعات الشمال الغربي وكذلك بالجنوب الغربي وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد لتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب في بداية الليل ثم يكون الطقس لاحقا مغيما جزئيا بأغلب المناطق.

وحسب النشرة المسائية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و28درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية. ويكون البحر مضطربا في منطقة سرات وقليل الاضطراب فهادئا ببقية السواحل.

