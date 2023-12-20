الليلة: هبوب رياح قوية جدا بشمال تونس وخليج الحمامات

حذر المعهد الوطني للرصد الجوي من هبوب رياح قوية، بداية من هذه الليلة، على كافة المجالات البحرية وتكون قوية جدا يومي الجمعة 22 والسبت 23 ديسمبر 2023 بشمال تونس وخليج الحمامات.

وارجع المعهد قوة هذه الرياح، في نشرة متابعة للوضع الجوي، الى الانحفاض التدريجي للضغط الجوي على خليج جنوة والذي من المتوقع ان يصل 1000 هكتوباسكال.

وتهب الريح شمالية غربية قوة 7 الى 8 من سلم بوفور (اي ما يعادل 28 الى 40 عقدة) وتصل قوة 9 الى 10 من سلم بوفور (اي ما يعادل من 41 الى 55 عقدة ) بشمال تونس وخليج الحمامات مع هبات قوية جدا تتجاوز 55 عقدة.

ومن المتوقع ان يكون البحر هائجا الى شديد الهيجان بكافة المجالات البحرية فمحليا عنيف بشمال تونس وبخليج الحمامات حيث ستتجاوز ارتفاع الموج 6أمتار.

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