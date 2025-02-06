الليلة وغدًا: أمطار غزيرة والحماية المدنية تحذر وتقدم جملة من التوصيات

أصدرت الحماية المدنية مساء اليوم الخميس، تبعا لنشرة المتابعة للوضع الجوي الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي وتوقع نزول أمطار غزيرة بعدد من ولايات الجمهورية التونسية، بلاغا تحذيريا حرصا منها على سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

وأوصت الحماية المدنية بما يلي:

1.الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول: تجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية، خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية.

2.تجنب المجازفة بعبور الأودية: الامتناع عن عبور الأودية مهما كانت الظروف، حيث يمكن أن تتسبب في حوادث خطيرة.

3.الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا: خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر.

4.تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار: التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل.

5.تثبيت الأجسام القابلة للتطاير: تثبيت الأشياء القابلة للانجراف بفعل الرياح القوية، مثل الألواح الإعلانية واللافتات، لتجنب وقوع إصابات.

6.تجنب لمس الأعمدة الكهربائية: الحذر من الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، لتجنب خطر الصعق الكهربائي.

7. تجنب ركن السيارات تحت الأشجار: ينصح بتجنب ركن السيارات تحت الأشجار خلال فترة هبوب الرياح القوية والعواصف الرعدية، حيث قد تتسبب الرياح في سقوط الأغصان أو حتى اقتلاع الأشجار بالكامل، مما يشكل خطرا كبيرا على وسائل النقل ويؤدي إلى أضرار مادية جسيمة.

8.متابعة التطورات الجوية: البقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام، واتباع توصيات الجهات المختصة.

وفي حالة الطوارئ، دعت الحماية المدنية للاتصال على الرقم 198.

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