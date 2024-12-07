غدًا: أمطار ورياح تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س مع انخفاض ملحوظ في الحرارة

يتسم الوضع، خلال اليوم السبت، وغدا الاحد، بهبوب رياح قوية بالشمال والمرتفعات الغربية اين تتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة، وفق نشرة متابعة اصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 6 و11 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 12 و18 درجة ببقية الجهات، حسب المصدر ذاته.

ويتنتظر نزول امطار متفرقة بالشمال وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة باقصى الشمال اين تتراوح اعلى الكميات بين 30 و60 مليمترا مع تساقط البرد باماكن محدودة.

وتتواصل درجات الحرارة منخفضة يومي الاثنين والثلاثاء 10 ديسمبر 2024 خاصة بالشمال والجهات الغربية

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