المؤبد لثلاثة أشخاص في قضية مقتل فرنسي في جزيرة جربة

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب اليوم الخميس، أن محكمة تونسية قضت يوم الأربعاء بالسجن المؤبد على ثلاثة تونسيين، رجلين وامرأة، إثر إدانتهم بقتل الفرنسي رومين بيتزاتو في جزيرة جربة السياحية جنوبي البلاد، وفق ما أعلنت محامية والدة الضحية.

وجاء الحكم بعد جلسات مطولة في الغرفة الجنائية بمحكمة مدنين، التي أدانت الثلاثة بتهمة « القتل العمد مع سبق الإصرار ».

وكانت الشرطة قد اعتقلت المدانين الثلاثة، وهم شقيقان بعمر 23 و26 عاما بالإضافة إلى شابة تبلغ 28 عاما وصفت بأنها « خطيبة » الضحية، بعد العثور عليه جثة في حوض سباحة بأحد منازل جربة في 17 سبتمبر 2022.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإن بيتزاتو، الذي كان مدربا للتزلج في الـ42 من عمره، قتل خنقا، كما بدت آثار ضربات وخدوش على جسده.

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