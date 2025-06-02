المؤرخ عبد الجليل التميمي يفوز بجائزة العويس للدراسات الإنسانية المستقبلية

فاز المؤرخ والمفكر التونسي عبد الجليل التميمي بجائزة العويس الثقافية للدراسات الإنسانية المستقبلية في دورتها التاسعة عشرة.

وتم الإعلان أمس عن أسماء الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية لهذا العام، حيث فاز كل من الشاعر العراقي حميد سعيد بجائزة الشعر، والروائية العراقية إنعام كجه جي بجائزة القصة والرواية والمسرحية والناقد المغربي حميد لحمداني بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، إلى جانب فوز التميمي للدراسات الإنسانية المستقبلية.

وجاء في بيان صحفي للجهة المنظمة، أن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة من الأدباء والمفكرين العرب وذلك لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي أسهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.

وقال عبد الحميد أحمد، الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، إن اللجنة « قررت منح جائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية للباحث عبد الجليل التميمي، وهو أحد أبرز المؤرخين العرب المعاصرين، وتمثل أعماله البحث التاريخي كما جرى تطويره في الفكر المعاصر، إضافة إلى تنوع مجال اهتمامه التاريخي، حيث انصبت أعماله على دراسة تاريخ الموريسكيين في الأندلس، وتاريخ الولايات العربية في العهد العثماني، وتاريخ تونس المعاصر، وتعد أعماله نموذجًا للتوثيق التاريخي المستند إلى القواعد الجديدة في الكتابة التاريخية ».

وبحسب ما جاء في البيان كذلك فقد تم منح جائزة الشعر للشاعر حميد سعيد لما تتمتع به تجربته الشعرية من تماسك واطلاع واسع على التراث العربي والإنساني من جهة، ووعي عميق بحداثة القصيدة العربية في مراحلها الفنية والتاريخية المترابطة من جهة أخرى.

ومنحت اللجنة جائزة القصة والرواية والمسرحية للروائية إنعام كجه جي، لما تميزت به كتابتها الأدبية من قدرة على المزج بين الجانبين التوثيقي و الأدبـي. فقد برزت في أعمالها موضوعات الهوية، والمنفى، والاغتراب، والتشظي النفسي، والحنين الذي يعيد اكتشاف الماضي ويطرحه برؤية نقدية جديدة.

وآلت جائزة الدراسات الأدبية والنقد للنّاقد حميد لحمداني، لما يتمتع به منجزه النّقدي من أصالة منهجيّة، وتراكم معرفي، واستمراريّة نقديّة لمشروع ضخم، بدأ تقريبًا في سبعينيّات القرن العشرين، ولا يزال مستمرًّا في تحقيق التّثاقف المعرفي بين النقد العربي والغربي.

وسيقع الإعلان لاحقا عن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لكونها تُمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى.

وبلغ عدد المرشحين في كل حقول الجائزة 1940 مرشحاً، حيث تقدم لجائزة الشعر 258 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 566 مرشحاً، أما في الدراسات الأدبية والنقد فقد تقدم لنيلها 318 مرشحاً، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 505 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 293 مرشحاً.

وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاق الجائزة إلى اليوم 105 فائزين، منها عديد الأسماء التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الترفيع في قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار بدل 120 ألف دولار لكل حقل. ويأتي اتخاذ هذا القرار بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 100 عام على ولادة الشاعر سلطان العويس (1925- 2025)، الذي أقرت منظمة اليونسكو عام 2025 عاماً للاحتفال بمائويته، وقد أعدت المؤسسة برنامجاً ثقافياً حافلاً على امتداد السنة.

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