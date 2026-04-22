المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة تونس في مشاريعها الاستراتيجية

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الإربعاء 22 أفريل 2026 بالمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات السيد راشد احمد الهارون الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس مرفوقا بعدد من مساعديه.

وثمن سمير عبد الحفيظ بالمناسبة علاقات التعاون القائم بين تونس والمؤسسة العربية، مبرزا الحرص على مزيد تعزيزه عبر الإستفادة من مختلف الآليات لديه سواء في ما يتعلق بضمان الإستثمارات او ائتمان العمليات التجارية على مستوى الاستيراد او التصدير.

واكد الوزير على اهمية العمل المشترك للتعريف اكثر بخدمات وآليات المؤسسة لاسيما لفائدة الشركات الخاصة التى تعمل في المجالات والقطاعات الاستراتيجية كالطاقات المتجددة والبنية التحتية بما يحفزهم على استغلال فرص الإستثمار المتوفرة.

من جانبه، نوه راشد احمد الهارون بعلاقات الثقة بين الجانبين وبمستوى التعاون ، مؤكدا إستعداد المؤسسة لدعم تونس في مسارها التنموي من خلال توفير الضمانات اللازمة سواء للعمليات التجارية او اوللتمويلات الخاصة بالمشاريع الإستراتيجية.

