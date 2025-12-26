المالي بوبو تراوري حكما لمباراة تونس ونيجيريا غدًا

يُواجه المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يوم غدٍ السبت 27 ديسمبر 2025، نظيره النيجيري بالمركب الرياضي بفاس انطلاقا من الساعة التاسعة مساء، وذلك في لقاء الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم افريقيا كان المغرب 2025.

وقد عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم المالي بوبو تراوري حكما للمباراة وعين السنغالي عيسى سي حكما لغرفة الفار.

يُشار إلى أن المنتخب الوطني التونسي يحتل صدارة المجموعة الثالثة رفقة منتنخب نيجيريا.

كلمات البحث :بوبو تراوري;تونس;نيجيريا