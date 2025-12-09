المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي تُنوّه بالتجربة التونسية في مجال النهوض بحقوق المرأة

نوّهت المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي Liberata-MulaMula ، التي تزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والامن يومي 9 و10 ديسمبر 2025، بالتجربة التونسية في مجال النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، مؤكدة أن عقد هذه الأشغال بتونس، ولأوّل مرّة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي، يؤكد ثقة الإتحاد الإفريقي في الدور الذي تضطلع به تونس في هذا المجال على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

كما عبّرت المبعوثة الخاصة، خلال استقبالها من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء الإثنين 8 ديسمبر 2025، عن امتنانها لتونس على الجهود المبذولة من أجل حسن تنظيم المنتدى .

وشكّل اللقاء مناسبة جدّد خلالها الوزير الأهمية التي توليها بلادنا لعمقها الإفريقي في إطار سياستها الخارجية ولدعم علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ونوّه باستضافة تونس لأشغال للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن التي تندرج في سياق مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع سنة 2025 تحت شعار « تعزيز العمل مُتعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظومة الأمم المتحدة » واعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي، مساندةً لحقوق المرأة ودعما لمساهمتها في السلم والأمن والتنمية.

