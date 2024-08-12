المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: مستعدون للتنسيق مع تونس من أجل تسوية سياسية مبنية على الحوار

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 12 أوت 2024، جوي هود Joey Hood سفير الولايات المتحدة بتونس الذي كان مرفوقا بالسفير ريتشارد نورلاند Richard Norland المبعوث الخاص الأمريكي إلى ليبيا.

وتم خلال اللقاء تناول علاقات الصداقة التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية واستعراض عدد من أوجه علاقات التعاون الثنائي وسبل مزيد تعزيزها وتنويعها، كما تم التأكيد على أهمية مزيد التنسيق حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال استعراض المسار السياسي في ليبيا، ذكّر الوزير بموقف رئيس الجمهورية حول ضرورة أن يكون الحل ليبيا- ليبيا في إطار من التوافق وقيادة ليبية برعاية منظمة الأمم المتحدة، وجدد التعبير عن دعم تونس لكل الجهود الهادفة إلى إيجاد تسوية شاملة ودائمة تضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدتها وسيادة شعبها على ثرواتها ومقدراتها الوطنية.

ومن جهته، ثمّن المبعوث الأمريكي دور تونس الإيجابي والبنّاء في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وأكد موقف بلاده الرافض لفرض الحلول بالقوّة من قبل أي طرف، معبّرا عن الاستعداد للتنسيق مع تونس من أجل الدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية سياسية مبنية على الحوار والتفاوض.

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