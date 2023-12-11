المجر توفر منحا جامعية لفائدة الطلبة التونسيين

تعتزم دولة المجر توفير 250 منحة جامعية بعنوان السنة الجامعية 2024-2025، لفائدة الطلبة التونسيين في مرحلة الإجازة والماجستير والدكتوراه.

وبيّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، أنّ آخر أجل لتقديم الترشحات قد حدّد ليوم 15جانفي 2024 على الساعة الثانية بعد الزوال.

وتشمل المنح، الإعفاء من مصاريف التسجيل الجامعي والإقامة والتأمين على المرض ومنحة شهرية وفقا لمرحلة الدراسة، عملا بمذكرة التفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة المجرية للتعاون في اطار برنامج Hungaricum Stipendium للسنوات 2023-2025.

ويتعيّن على الطلبة المترشحين لهذه المنح الدراسية أن تكون ملفات مطالبهم لهذه المنحة معتمدة من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن الحصول على الشهادة المطلوبة للدخول إلى الدورة الدراسية المطلوبة قبل 1 أوت 2024، وأن يكون الطالب قد أكمل كامل مراحل الدراسة الإجازة والماجستير والدكتوراه.

ويتعيّن على الطلبة المعنيين اتقان اللغات التي تحددها المؤسسة المضيفة، أو أن يواصلوا السنة التحضيرية باللغة المجرية التي تغطى مصاريفها ضمن المنحة المذكورة.

وبالنسبة لدورات الاجازة والماجستير تسند المنح الشهرية بقيمة ما يعادل 110 أورو، أمّا بالنسبة لمرحلة الدكتوراه فتقدر قيمة المنحة بـ 365 أورو للمرحلة الأولى من التعليم و450 أورو للمرحلة الثانية، علما أنّ هذه المنح تسند لمدة 12 شهرا سنويا، وحتى الانتهاء من الدراسة.

أمّا منح السكن الجامعي فتقدر بـ حولي 105 أورو ، إضافة إلى التمتع بتكاليف التأمين الطبي.

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