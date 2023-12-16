المجلس البنكي والمالي يوفر منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية

أعلن المجلس البنكي والمالي يوم الجمعة، عن توفير منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية وتأتي مكملة للمنظومة المعتمدة.
ووضع المجلس رقما أخضر مجاني لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة، ويعمل هذا الرقم 280 100 80 من الإثنين إلى الجمعة، من الساعة 07 و45 دقيقة صباحا حتى 05 و 30 دقيقة مساءً.
عنوان البريد الإلكتروني: reclamation@cbf.org.tn
فضاء المواطن: https://reclamation.cbf.org.tn/
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