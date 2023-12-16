المجلس البنكي والمالي يوفر منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية

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الإتفاق على الزيادة في الأجور الأساسية لأعوان البنوك والمؤسسات المالية أفاد بلاغ صادر يوم أمس الإثنين ، عن قسم القطاع الخاص بالإتحاد العام التونسي للشغل أنه تم الإتف ...

"جمعة" يلتقي بمديري البنوك العمومية والخاصة أشرف أمس الأحد، رئيس الحكومة "مهدي جمعة" بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل جمعته برؤساء ومديري ...