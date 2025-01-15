المجلس الوطني لعمادة الاطباء يعلّق العمل بالتعريفة الجديدة بشكل فوري ويدعو إلى فتح حوار

علّق المجلس الوطني لعمادة الاطباء، العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بشكل فوري، داعيا إلى فتح حوار مع الجهات المسؤولة بهدف التوصل إلى مقاربة شاملة تكفل حقوق جميع الأطراف، وفق ما جاء في بلاغ للعمادة نشر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.

وجاء في نص البلاغ » قرّرت عمادة الأطباء تعليق العمل بالتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وذلك بشكل فوري وفتح حوار مع كل الجهات المسؤولة للتوصّل إلى مقاربة متوازنة وشاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وأولها حق المواطن في الصحة وكافة الخدمات المرتبطة بها بقطع النظر عن أنظمة الحماية الاجتماعية إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لمنظومة التغطية الصحية تقوم على مراعاة مصالح الجميع ».

وأرجع المجلس قرار تعليق العمل بالتعريفة الجديدة ، إلى ما وصفه البلاغ، بـ « الانخراط الواعي والمسؤول بهدف إرساء دعائم الدولة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية « ، التي تعدّ ، « التغطية الصحية أحد ركائزها الأساسية لتحقيق العدالة المنشودة في كافة المجالات وليست اقلها المصلحة العليا للمرضى وضمان استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين باتعاب تتماشي وامكانياتهم »

وكان المجلس الوطني لعمادة الأطباء، أقرّ، رسميا، زيادة في تعريفة أطباء القطاع الخاص يتم العمل بها بداية من غرة جانفي 2025، بحسب وثيقة نشرها المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس على صفحته على فيسبوك، يوم 6 جانفي الجاري.

وبحسب جدول التعريفات الجديدة للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص، تترواح التعريفة الجديدة ما بين 40 دينارا (كحد أدنى) و55 دينارا (كحد أقصى) بالنسبة للاستشارة الطبية العامة، وبين 55 دينارا و80 دينارا بالنسبة للاستشارة الطبية المختصة، وبين 40 و55 دينار بالنسبة للاستشارة الطبية عن بعد للأطباء العامين و بين 55 و80 دينارا للاستشارة الطبية عن بعد للأطباء المختصين.

واعتمدت زيادة في تعريفة العديد من الخدمات الطبية الأخرى لأطباء القطاع الخاص وتم أيضا تحديد زيادات في التعريفات للخدمات الطبية لأطباء القطاع الخاص خلال الفترات الليلية وأيام العطل، لتصل إلى ضعف التعريفة العادية.

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