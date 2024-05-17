المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك

اخر تحديث : 17/05/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كمال الفقي و عمار ضية

مثل التنسيق المستمر بين مختلف مصالح وزارة الداخلية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف ولايات الجمهورية بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية المستهلك وانتظام التزويد وتثمين مجهودات المنظمة محور لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية.

وجرى التأكيد أثناء اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، على مواصلة جهود الرقابة والعمل على التصدّي لمختلف التجاوزات، على غرار عمليات التهريب والاحتكار والمضاربة في الأسعار ومواصلة معاضدتها من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك من أجل المساهمة في رصد كل الإخلالات التي تضرّ بالمستهلك التونسي وتمسّ من قدرته الشرائية.


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