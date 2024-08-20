المحكمة الإدارية تتلقى طعنين في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية في طورها الاستئنافي

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 20 أوت 2024، أن المحكمة الإدارية تلقت طعنين في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي.

وقال فيصل بوقرة إنه من المنتظر أن تحدد الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية جلستي مرافعة في الغرض، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى التي ستكون يوم الخميس المقبل.

وأبرز بوقرة أنه سيقع حجز القضيتين للتفاوض والتصريح بالحكم خلال 5 أيام على ألا يتجاوز ذلك 31 أوت الجاري.

كما لفت بوقرة إلى أن الأحكام التي ستصدرها الجلسة العامة القضائية في الطور الاستئنافي ستكون باتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب وذلك وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

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