المحكمة الإدارية تتلقى 11 طعنا ضدّ نتائج الدور الثاني من الانتخابات المحلية

أعلنت المحكمة الإداريّة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّها تلقّت إجماليًّا منذ يوم الثّلاثاء الماضي وإلى غاية اليوم الخميس 8 فيفري 2024 على السّاعة الخامسة والنّصف مساء 11 طعنا مرفوعا ضدّ النّتائج الأوليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الثّانية.

هذا وتنطلق الدّوائر الاستئنافيّة، ابتداء من يوم غد الجمعة إلى غاية يوم الأحد الجاري، في عقد جلسات مرافعة بخصوص الطّور الأوّل من الطّعون المذكورة، لتليها إثر ذلك مرحلة المفاوضة والتّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام الصّادرة عنها ابتدائيًّا.

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