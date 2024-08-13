المحكمة الإدارية تتلقى 6 طعون في النتائج الأولية للترشّح للرئاسيّة

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّها تلقّت إجماليّا منذ يوم أمس الإثنين وإلى غاية اليوم الثّلاثاء ستّة طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي.

وأضافت، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أنّ الدّوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة، المتعهّدة بالنّظر ابتدائيًّا في الطّعون المذكورة، ستنطلق في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض ابتداءً من يوم غد الأربعاء 14 أوت الجاري والأيّام الموالية وذلك طبقا للآجال والإجراءات المقرّرة بالقانون الانتخابي.

ووفق الرزنامة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت السبت الماضي قبول 3 ملفات ترشح فقط ورفض 14 ملفا لمترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية القادمة.

كلمات البحث :المحكمة الإدارية;رئاسية;طعون;نتائج