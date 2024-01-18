المحكمة الإدارية تقضي برفض الطعون في نتائج الانتخابات المحلية

أعلنت المحكمة الإداريّة أنّ جلستها العامّة القضائيّة، (المتعهّدة استئنافيّا في إطار الطّور الثّاني من التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى)، صرّحت بتاريخ اليوم الخميس 18 جانفي 2024 بمنطوق ومٱل السّبعة (7) قرارات المتعلّقة بالطّعون المرفوعة ضدّ الأحكام الصّادرة ابتدائيّا عن دوائرها الاستئنافيّة، وقد قضت في جميعها بالرّفض سواء شكلاً أو أصلاً.

يُشار إلى أنّ كافّة الأحكام المذكور نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات القانون الانتخابي.

وبذلك تكون المحكمة الإداريّة قد ختمت طور التّقاضي في نزاعات النّتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

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