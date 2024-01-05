المحكمة الإداريّة تصدر أحكام طعون النّتائج الأوليّة للانتخابات المحلية

أعلنت المحكمة الإداريّة اليوم الجمعة 5 جانفي 2024، أنّ كافّة دوائرها الاستئنافيّة استوفت مرحلة البتّ والتّصريح بمنطوق أحكام الأربع وثلاثين قضيّة التي تعهّدت بها في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.

وقد قضت برفض الطعن شكلا في 26 قضيّة و برفض الطّعن أصلا في 3 قضايا و بشطب قضيّتين وإدراج وثائقها بقضيّة أخرى.

كما تم إلغاء قرار الهيئة المطعون فيه جزئيًّا وتعديل النّتائج الأوّليّة بالتّصريح بفوز الطّاعن بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة المحليّة تبعًا لتحصّله على الأغلبيّة المطلقة للأصوات المصرّح بها في ثلاث قضايا.

هذا وشرعت المحكمة الإداريّة تباعا في تبليغ نسخ الأحكام إلى الأطراف المعنيّة تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة طبقا للصّيغ والٱجال المقرّرة بالقانون الانتخابي.

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