المحكمة الابتدائية بالقصرين تصدر حكما يقضي بالسجن شهرين وخطية مالية في حق ناشطة جمعياتية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين، مساء اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالسجن شهرين في حق ناشطة بالمجتمع المدني بالجهة، مع خطية مالية قيمتها 2000 دينار وتحجير الإدلاء بشهادة لمدة 5 سنوات، وذلك من أجل قضية مرفوعة ضدها على معنى المرسوم 54، وفق الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، رياض النويوي.

وبين النويوي في تصريح إعلامي، أن الناشطة الجمعياتية مثلت في حالة إيقاف الأسبوع المنقضي من أجل هذه القضية المرفوعة ضدها على معنى المرسوم 54، مضيفا إنه تم تأخير قضية ثانية على معنى المرسوم 54، مثلت من أجلها الناشطة نفسها في حالة سراح.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت الأسبوع الفارط بالإحتفاظ بالناشطة بالمجتمع المدني، بناءً على شكاية تقدم بها المستشفى الجهوي بالقصرين، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 المتعلق « بترويج إشاعات ومعلومات كاذبة الغرض منها الإضرار بالأمن العام ».

كلمات البحث :القصرين;المحكمة الابتدائية;خطية;سجن