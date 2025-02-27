المدير العام للإيسيسكو يزور مدينة القيروان ويُؤكد دعم المنظمة لحفظ التراث الإسلامي

أدى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) سالم بن محمد المالك، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة القيروان حيث اطلع على معالمها التاريخية وأكد دعم الإيسيسكو لمشاريع صون التراث الإسلامي.

وزار سالم بن محمد المالك، مرفقا بوالي القيروان ذاكر البرقاوي والمدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بلفقيرة، جامع عقبة بن نافع. واطلع على خصوصياته المعمارية وأهميته التاريخية في نشر العلوم الإسلامية عبر العصور.

بعد ذلك، تحول إلى متحف رقادة حيث قام بجولة في أروقته للتعرف على المقتنيات النادرة التي تجسد تاريخ المنطقة. كما زار مخبر ترميم المخطوطات بالمتحف حيث عاين مختلف مراحل ترميم المخطوطات والوثائق النادرة. وفي هذا الإطار، أكد استعداد الإيسيسكو للمساهمة في مشروع « اقرأ » وهو مشروع يعنى بصون المخطوطات وحفظها عبر أحدث التقنيات.

وتضمّن البرنامج أيضا جولة سياحية داخل المدينة العتيقة بتونس العاصمة. كما شملت الجولة زيارة إلى جامع الزيتونة المعمور.

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