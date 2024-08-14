المدّوري لرؤساء الهياكل برئاسة الحكومة: كونوا قوّة اقتراح وقاطرة للإصلاحات

التقى رئيس الحكومة كمال المدوري صباح اليوم الأربعاء 14 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، رؤساء الهياكل برئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة في هذا اللقاء على أهمّية استحقاقات المرحلة وقيمة الانتظارات فيما يتعلّق بتجديد مناهج وأساليب العمل الإداري، والرفع من مردوديّة المرافق العمومية وإعلاء قيمها، وخاصّة مبادىء الاستمرارية والحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، خاصّة من خلال تبسيط الإجراءات واستكمال مسار رقمنة تلك الخدمات.

كما شدّد رئيس الحكومة على أهمّية انخراط الجميع في معركة البناء والتشييد في إطار إصلاح حقيقي يضمن نجاعة العمل الإداري وجودة التصرّف العمومي ومكافحة الفساد وتفكيك منظوماته والتوقّي منه.

كما أكّد على ضرورة تعبئة كل الطاقات والموارد لدفع نسق الإصلاحات في كلّ المجالات، مع إعلاء قيمة العمل وتعزيز روح المسؤولية والانتماء.

وأسدى السيد كمال المدّوري تعليماته بأن تكون مصالح رئاسة الحكومة قوّة اقتراح وقاطرة للإصلاحات بالنسبة لكلّ السياسات والبرامج العمومية، خاصّة المتعلّقة منها بتعزيز نجاعة العمل الإداري، مع التأكيد على تعزيز وظائف التقييم والمتابعة المستمرّة واليقظة والاستشراف.

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