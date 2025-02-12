المرزوقي: «سيكتب التاريخ أن هؤلاء كان بمقدورهم أن تُفتح لهم عواصم العالم جميعا لو تنازلوا»

أكد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في تصريح خاص لـ « الرسالة نت » نُشر اليوم الأربعاء، أن حركة حماس فرضت شروطها في الميدان وهي التي انتصرت رفقة كل فصائل المقاومة؛ و »سيكتب التاريخ أن هؤلاء كان بمقدورهم أن تفتح لهم عواصم العالم جميعا لو تنازلوا؛ لكنهم بثباتهم كسبوا شعبهم وقضيتهم وتاريخهم ومعهم تاريخ العرب المشرف » ، على حد تعبيره.

وشدد المرزوقي على أنه « لا يمكن أن يقبل برحيل حماس؛ فهي ليست منظمة إرهابية؛ بل مقاومة وطنية؛ ولها الحق في النضال شأنها شأن قوى النضال في الجزائر وفيتنام وجنوب افريقيا؛ ويجب أن تكون جزءا من الحل ».

وأكدّ المرزوقي أنّ اليوم التالي هو ما يقرره الغزاويون والفلسطينيون؛ وليس أحد سواهم؛ مضيفا: « حماس تطرح بمسؤولية موقفها حول المشاركة وتشارك الكل الفلسطيني فيه ».

وأشار إلى أنّ « حماس طرحت مشاركة القوى العازمة والدافعة عن حرية فلسطين؛ ولم تستأثر الموقف لنفسها فيما تطرحه من إدارة المشهد المتعلق باليوم التالي ».

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