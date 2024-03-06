المرسى: حجز كميات كبيرة من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه على إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها إندماج إمراة في مجال ترويج المخدرات بجميع أنواعها.

وأبرزت الوزارة بأنه بإجراء جملة من التحريات الميدانية أمكن التعريف بمكان إقامتها جهة المرسى الغربية لتقوم الوحدات المذكورة بمداهمة منزل المعنية بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 01 ومنازل أخرى لشريكيها لتتمكن من حجز 35 الف قرص مخدر و83 صفيحة من مخدر القنب الهندي و حوالي01 كلغ من مخدر الكوكايين و حوالي 250 غ من مخدر الهيروين ومبلغا ماليا قدره 118 الف دينار و05 ميزان إلكتروني ودراجة نارية كبيرة الحجم و مجموعة من المجوهرات الفاخرة .

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بشخصين وإدراج 03 أشخاص أخرين بالتفتيش ومواصلة الأبحاث من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات.

كما تمكنت وحدات الحرس الوطني التابعة للإدارة الفرعية للطرقات السيارة بالوسط من القبض على 03 أشخاص داخل سيارة وحجز لديهم حوالي 680 غ من مخدر الكوكايين ومبلغا ماليا، وبالتحري معهم تبين أنهم قادمين من سوسة في إتجاه تونس العاصمة إلا أنه تم الإشتباه فيهم من قبل الوحدات المذكورة بمحطة الإستخلاص بهرقلة حيث تم تفتيش السيارة تفتيشا دقيقا والقبض عليهم .

كما أنه بمراجعة النيابة العمومية، بالمحكمة الإبتدائية سوسة 02، أذنت بإحالة الموضوع إلى الإدارة الفرعية للمخدرات للحرس الوطني ببن عروس التابعة لإدارة الشؤون العدلية ومواصلة الأبحاث.

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