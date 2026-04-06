المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يؤكد اعتماده منظومة توزيع عادل وشفاف للأعضاء المتبرع بها

أكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، اليوم الاثنين، اعتماده منظومة للتوزيع العادل للأعضاء المتبرع بها وفي اطار الشفافية التامة.

وأفاد المركز، في بلاغ له، بأنه يعتمد على منظومة للتوزيع العادل للأعضاء المتبرع بها من متبرعين متوفين دماغيا، تقوم أساسًا على الاستناد على قائمة انتظار وطنية موحّدة ومعايير طبية بحتة (تطابق الأنسجة، خطورة الحالة…) ونظام معلوماتي منظّم يحدد الأولوية آليًا.

وشدد المركز على أن الشفافية تعد أهم مبدأ يتم احترامه، وهي تتحقق عبر عدم إفشاء هوية المتبرع وعدم المعرفة المسبقة للمتلقي ومنع أي مقابل مادي (مجانية التبرع) وخضوع العملية لقانون وإشراف مركزي واحد مع احترام السر الطبي ومنع التدخلات الشخصية، بما يضمن العدالة الطبية بين المرضى في إطار شفاف وقانوني صارم.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت يوم أمس الأحد، عن نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لفائدة تلميذة كانت في وضع صحي حرج، وذلك بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، إثر مبادرة إنسانية تمثلت في موافقة عائلة على التبرع بأعضاء أحد أفرادها بعد وفاته.

وأوضحت الوزارة، أنه تم في هذا الإطار إجراء عملية رفع متعددة للأعضاء شملت الكبد والقلب والكليتين والقرنية، حيث تم توجيه الكليتين لزرعهما لفائدة مريضين آخرين بكل من مستشفى شارل نيكول والمستشفى العسكري بتونس.

