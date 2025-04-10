المركز الوطني لنقل الدم يكرم المتبرّعين الاوفياء بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم

أقيم اليوم الخميس بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، حفل تولى خلاله المركز الوطني لنقل الدم تكريم ثلة من المتبرعين الأوفياء اعترافا بمساهمتهم في انقاد الأرواح البشرية وذلك في اطار الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم الموافق ل8 أفريل من كل سنة.

كما يهدف الاحتفال، الذي شارك في تنظيمه الهلال الاحمر التونسي، الى التأكيد على أهمية التبرع بالدم في الحفاظ على الحياة وإرساء ثقافة التبرع لدى التونسيين.

وتولى مسؤلون من وزارة الصحة والمركز الوطني لنقل الدم والمركز العسكري لنقل الدم، توشيح المتبرّعين » الأوفياء »، الذين يقبلون بصفة منتظمة على التبرّع بالدم بأوسمة، تمثلت في الوسام القرمزي (اكثر من 50 عملية تبرّع) والوسام الذهبي (من 25 الى 49 عملية)، والوسام الفضي (من 10 الى 24 عملية).

وتولى كل من المدير العام للصحة عبد الرزاق بوزويتة والمدير العام لمركز نقل الدم حميدة سلامة والمدير العام للمصالح المشتركة الناصر الزايدي ومديرة المركز العسكري لنقل الدم الفة بن شعبان، الاشراف على حفل تكريم المتبرّعين.

وأكّد المدير العام لمركز نقل الدم، بالمناسبة، على ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة عدد المتبرعين بالدم خاصة امام نقص المخزون مشيرا الى أن الحد المطلوب هو 800 متبرع يوميا.

ودعا الى ضرورة التحسيس بالتبرّع بالدم في نطاق التعاون بين الجهات المعنية من هياكل حكومية وجمعيات ووسائل اعلام، مشيرا الى الحاجة الى دعم التبرع المتأتي من العموم بدلا من الارتهان فقط الى التبرع بالدم المتأتي من الوسط العائلي.

وتضمن برنامج التظاهرة عروضا غنائية ومسرحية للتوعية باهمية التبرع بالدم وانقاذ الحياة اللشرية قدمها عدد من تلاميذ المدارس الابتدائية.

كما قدم متطوّعون من الهلال الاحمر الجهوي بتونس حصصا توعوية وتدريبية حول الاسعافات الاولية لمصابي حوادث الطرقات.

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