المزيو: القضية ضد الاحتلال في الجنائية الدولية بصدد التقدم أكثر من أي وقت مضى

أعلن عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية رفقة المحامي الفرنسي لدى المحمكة الجنائية الدولية جيل ديفارز أن الشكاية المرفوعة من قبل الهيئة ومنظمات حقوقية ونقابية واتحاد المحامين العرب لدى المحكمة حول الجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني « بصدد التقدم » وسيتم تكثيف الجهود لإصدار بطاقة جلب ضد قادة صهاينة للمحاكمة.

وأوضح المزيو أن الدعوى ضد القادة الصهاينة السياسيين والعسكريين رفعت في 8 نوفمبر الماضي بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب وتتعلق بارتكاب جرائم الإبادة والحرب والعنصرية وهي « تتقدم وتحقق بعض المكاسب » بمعطيات موثقة سيتم التحري فيها بجمع شهادات من جهات توجد في الأراضي الفلسطينية.

ويأمل الفريق العامل على الملف لدى الجنائية الدولية بقيادة المحامي الفرنسي المعتمد لدى هذه المحكمة وخبير القانون الدولي جيل ديفارز ودعم ما يفوق عن 300 محامين متطوعين عبر العالم أن تفضي جهودهم والأدلة الموثقة المعروضة على المحكمة في إطار الشكاية الى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو وقادة الحرب لهذه الحكومة ولاسيما وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

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