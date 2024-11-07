المستشفى الجهوي بجندوبة: افتتاح قسم جراحة الأورام وقاعات العمليات لخدمة أهالي المنطقة

تم يوم الأربعاء 06 نوفمبر 2024، بدء العمل في قسم جراحة الأورام وقاعات العمليات التابعة له بالمركز الطبي والجراحي بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

ويضم هذا المركز المتخصص في علاج الأمراض السرطانية وحدة عمليات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، إضافةً إلى وحدة لإقامة المرضى بطاقة استيعاب تبلغ 15 سريراً.

ويُعد الانطلاق الفعلي في استغلال هذا المركز، الذي دشّنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في نهاية عام 2022، إنجازاً كبيراً لولاية جندوبة والمناطق المجاورة، إذ يُساهم في تقريب خدمات جراحة الأورام وتوفير رعاية أفضل لمرضى الأورام في ظروف متكاملة، بما يعزز مستوى الرعاية الصحية ويوفر الراحة للمواطنين.

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