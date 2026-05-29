المصادقة على استثمارات فلاحية بقيمة 10.8 مليون دينار في 4 ولايات

اخر تحديث : 29/05/2026
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية

صادقت اللجنة الوطنية لاسناد الامتيازات، التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال جلستها الخامسة لسنة 2026، على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة استثمارات جملية بلغت 10،8 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري.

كما صادقت اللجنة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة 29 ماي 2026، على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19،5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية في حدود 405،7 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها.


