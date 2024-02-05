المصادقة على النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات المحلية

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماع انعقد اليوم الاثنين 05 فيفري 2024، على النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الاعلان عنها مساء خلال ندوة صحفية بالمركز الاعلامي بقبة المنزه.

كما تم، وفق بلاغ للهيئة، وقبل المصادقة على النتائج، عرض التقرير الخاص بسير العمليات الانتخابية بعد غلق مكاتب الاقتراع وختم عمليات الفرز واعداد النتائج.

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