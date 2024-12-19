المصادقة على انضمام تونس لاتفاقية « فيانا » للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة على مشروع القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.

وتمت المصادقة على الاتفاقية بموافقة 101 نائب، واحتفاظ 3 نواب، ورفض 6 نواب.

وتهدف الاتفاقية الى ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات والناجمة عن الحوادث النووية أو عن المواد النووية المستعملة للأغراض النووية السلمية بالمنشات النووية أو الواردة من هذه المنشات أو المرسلة إليها.

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