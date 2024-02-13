المصادقة على قانون يعفي مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 من واجب أداء الخدمة الوطنية

صوّت مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون عــــدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية بــرمّته بــ 119نعم و07إحتفاظ و09رفض.

وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير الدفاع الوطني أهميّة هذا المشروع في تسوية الوضعية القَانُونيّة لعدَدٍ كَبيرٍ من الشُبَّان المُتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية، وهو مشروع استثنائي وضروري بالنظر لتراكم عدد ضخم من الملفات امام القضاء العسكري، وهو يهدف لحلّ جَميع الإشكاليَّات القانونية المُرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم وتَسْهيل انخراطهم في الحياة الاقتصادية والمهنية والبحث عن مواطن شغل.

وأثنى الوزير على تأكيد النواب أهميّة الخدمة الوطنية العسكرية التي تُعتبر واجبا على كل مواطن بما يَهدف إلى إعداده للدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه والمُشَاركة في التّنمية الشّاملة للبلاد والمُساهمة في دعم الامن الزراعي ونشر السلم باعتبار أن المؤسسة العسكرية مدرسة تُساهم في تلقين الشّاب التُّونسي مبادئ حب الوطن وتُنمّي فيه روح المواطنة والدفاع عن الرّاية الوطنية.

كما بيّن الوزير ان المؤسسة العسكرية تحافظ على مبادئها في الانضباط و التفاني في العمل الوطني الا انها تشكو تراجعا في الميزانية وقلة الموارد، مؤكدا حرص الوزارة على مساندة المؤسسات المدنية في دفع المشاريع الوطنية وتنمية الاقتصاد وفق إجراءات قانونية منصوص عليها.

واعتبر الوزير أن أفضل خدمة وطنية هي تحمّل كل فرد مسؤوليته والعمل من موقعه باتقان وتفان للنهوض بالوطن.

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