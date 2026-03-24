المصادقة على ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية

مثلت المحاور الكبرى لميثاق التنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 محور اجتماع ترأسته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري بمقر الوزارة.

وحضر الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بإعداد هذا الميثاق رئيس مجمع Elentica وليد بن عمر ورئيس مشروع الشراكة للعمل ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة فيليكس سارازان وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتداخلة في القطاع ومدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي والخبير المكلف بالمساعدة الفنية لإعداد هذا الميثاق عبد الباسط الغانمي إلى جانب عدد من الإطارات العليا للوزارة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن هذا الميثاق يندرج ضمن التوجهات الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد الهادفة إلى تطوير القطاع الصناعي ودعم التجديد وتحسين الجودة والإنتاجية وجعل تونس قطبا جاذبا للاستثمارات الإلكترونية إلى جانب تطوير الصادرات وإحداث مواطن شغل جديدة.

هذا وتمت المصادقة على التوجهات الكبرى للميثاق المتمثلة في انجاز مشاريع صناعية كبرى وأربعة مراكز بحث وتطوير مختصة وانجاز مشاريع جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي والتكنولوجي، فضلا عن دعم التجديد كركيزة أساسية للتنافسية المستدامة وتحقيق نسبة إدماج بـ55% مقابل 35 % موفى 2025.

كما ينص الميثاق على إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي والرفع من نسبة مساهمة استثمارات القطاع في الناتج الخام الصناعي بـ20 % وتحقيق رقم معاملات بـ3% مقابل 1 % سنة 2025 ومضاعفة الصادرات من 3.5 مليون دينار إلى 7 مليون دينار .

يشار إلى أن هذا القطاع يضمّ حوالي 150 مؤسسة توفر حاليا 70 ألف موطن شغل ويساهم بـ15 % في الناتج الخام الصناعي.

